Vanavond op tv: boeren in gesprek over stikstofcrisis

De geest moet weer in de fles. Dat is de insteek van het eerste gesprek, straks, tussen het kabinet en boerenorganisaties. Na weken van oplopende spanningen, blokkades en verwijten over en weer, gaan de partijen onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes nu met elkaar om tafel.

Wij hebben de voorzitter van de Land- en Touwbouworganisatie (LTO) in de studio. De LTO brengt vandaag namens een deel van de boerensector "een gezamenlijke boodschap" over aan het kabinet. Voorzitter Sjaak van der Tak schuift aan.

