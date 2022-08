Zuid-Holland bedreigd om weghalen omgekeerde vlaggen langs wegen

De provincie Zuid-Holland is bedreigd vanwege het weghalen van omgekeerde vlaggen langs wegen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) zegt tegen Omroep West dat er meerdere aangiftes zijn gedaan.

Zuid-Holland laat omgekeerde vlaggen verwijderen die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Vorige week riep de provincie actievoerders op om zelf de protestvlaggen weg te halen, maar hier werd geen gehoor aan gegeven. De naam van de aannemer die nu door de provincie is ingehuurd wordt geheimgehouden, uit angst voor nog meer bedreigingen.

"Ik wil er zo weinig mogelijk aandacht aan geven", zegt gedeputeerde Zevenbergen over de ontvangen dreigementen. "Als ik vertel wat er in de berichten staat, zullen veel mensen dat schandalig vinden. Maar voor een aantal mensen is het ook een aanzet om ermee door te gaan."

Risico voor het verkeer

Al een aantal weken wapperen langs provinciale wegen in Zuid-Holland omgekeerde vlaggen, opgehangen door boeren en sympathisanten die tegen het stikstofbeleid van de overheid protesteren. Een aantal vlaggen werd door de provincie eerder al weggehaald, omdat ze loshingen, het zicht van camera's blokkeerden of het zicht op borden of verkeerslichten belemmerden.

Op een provinciale weg in het Westland kwam een afgescheurde vlag op een rijdende auto terecht. Hierdoor gebeurde geen ongeluk, maar het was voor de provincie wel de aanleiding om in actie te komen.

Vlaggen losgeknipt en bewaard

Van bedreigingen aan het adres van de aannemer die vlaggen gaat losknippen is volgens de provincie nog geen sprake.

De verwijderde vlaggen worden overigens niet weggegooid. "Als je kan aantonen dat een vlag van jou is, dan mag je die komen halen", zegt een woordvoerder van de provincie. "Maar dan wel tegen de kosten die wij hebben moeten maken voor het veilig verwijderen van de vlag."