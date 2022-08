Man uit Groningen gearresteerd voor afvaldumpingen op snelweg A7

De politie heeft een 32-jarige Groninger gearresteerd voor het dumpen van afval op de A7. Ook wordt hij verdacht van brandstichting.

Bij protestacties tegen de stikstofplannen zou de man in de nacht van 27 op 28 juli afval hebben gedumpt op de snelweg bij Frieschepalen. Een auto botste hier even later tegenop. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de auto raakte zwaar beschadigd.

Enkele dagen later, In de nacht van 31 juli op 1 augustus, werden pallets en afval met asbest gedumpt en in brand gestoken op de A7 bij Marum. Rijkswaterstaat moest een speciaal team inschakelen om het afval op te ruimen.

De arrestant komt uit de Groningse gemeente Westerkwartier. Hij wordt verhoord in beide zaken. Ondertussen gaat het politieonderzoek door.