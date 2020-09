Crash met Jakobsen blijft ook Groenewegen achtervolgen

In de Tour de France is het vandaag opnieuw een dag voor de snelle mannen , maar voor de Nederlandse topsprinters Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen is het gevecht om een ritzege op dit moment heel ver weg.

"Fabio zit in een herstelfase: op dit moment zitten we op het punt dat we moeten afwachten of het lichaam kan herstellen, zodat hij weer topsporter kan worden. En topsprinter. Dat heeft tijd nodig. We kunnen alleen maar afwachten. De tijd moet het leren of hij kan terugkeren. Daar hopen we allemaal op", zegt Berkhout.

Het herstel van Groenewegen is een ander verhaal. De sprinter van Jumbo-Visma week in Polen van zijn lijn af en was daardoor de veroorzaker van de zware valpartij waarna Jakobsen dagenlang in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Groenewegen kreeg veel kritiek over zich heen; vanuit de wielerwereld, maar ook via sociale media. De Amsterdammer betuigde spijt, deed geëmotioneerd zijn verhaal en zocht ook contact met Jakobsen, maar nog altijd heeft Groenewegen veel last van de gevolgen.