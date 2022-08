Contract honkballer Gregorius bij Philadelphia Phillies ontbonden

Honkballer Didi Gregorius heeft Philadelphia Phillies moeten verlaten. De ploeg uit de MLB heeft het contract met de 32-jarige Amsterdammer, die in 2019 van New York Yankees overkwam, ontbonden.

De korte stop bracht aan slag te weinig volgens interim-coach Rob Thomson. "Het is een moeilijke beslissing, maar het is denk ik de juiste beslissing", vertelde Thomson. "Hij raakt de ballen nu gewoon niet, zoals hij normaal wel doet."

Gregorius produceerde dit seizoen in 63 wedstrijden 45 honkslagen, waaronder één homerun. Vorig seizoen sloeg hij de bal dertien keer over de hekken. In zijn beste seizoen bij de New York Yankees, waar hij tot 2019 onder contract stond, deed hij dat 27 keer. Het staat Gregorius nu vrij een contract bij een andere MLB-club te tekenen.

In 2011 veroverde Gregorius met Oranje in Panama de wereldtitel.