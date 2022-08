'Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen passeren grens in Straat van Taiwan'

Chinese oorlogsschepen zijn in de Straat van Taiwan de officieuze grens korte tijd overgestoken. Volgens de Taiwanese regering zijn er tientallen bewegingen over de cruciale lijn waargenomen. Ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten zich kort in verboden luchtruim hebben begeven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft verontrust op het bericht gereageerd. "Er is geen enkele reden voor het disproportioneel en escalerend optreden van China", zegt hij. Volgens Blinken blijven de Amerikaanse oorlogsschepen in het gebied paraat.

Het is de tweede dag van Chinese militaire oefeningen rond Taiwan. Gisteren, bij de start van de vierdaagse oefening, vuurde China raketten af, die de kust van Taiwan passeerden.

Bezoek Pelosi is aanleiding

China begon met de oefening na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie en daarom was het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan in de ogen van Peking een provocatie.

Taiwan heeft oorlogsschepen, vliegtuigen en raketsystemen in staat van paraatheid gebracht. "We beschermen de soevereiniteit en de nationale veiligheid door voorbereidingen te treffen voor oorlog, zonder oorlog op te zoeken", zei een legerwoordvoerder.

Raketten in buurt van Japan

Gisteren kwamen vijf Chinese raketten terecht in de buurt van het Japanse eiland Hateruma. De Japanse minister van Defensie sprak van "een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid van Japan en de Japanners". China is van plan om tot zeker zondag door te gaan met de militaire oefeningen rond Taiwan.

Pelosi bezoekt deze dagen een aantal Aziatische landen. Haar bezoek aan Taiwan was niet officieel aangekondigd. China waarschuwde Washington voor de consequenties.

Toch besloot de prominente Democraat naar Taiwan te gaan, om te laten zien dat de VS achter het eiland staat en niet zal toestaan dat Taiwan geïsoleerd raakt door Chinese buitenlandpolitiek.