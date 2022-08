'Chinese marineschepen, vliegtuigen passeren scheidslijn Straat van Taiwan'

Chinese oorlogsschepen zijn in de Straat van Taiwan de officieuze grens korte tijd overgestoken. Volgens de Taiwanese regering zijn er tientallen bewegingen over de cruciale lijn waargenomen. Ook zouden gevechtsvliegtuigen uitgerust met raketten zich kort in verboden luchtruim hebben begeven.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, heeft verontrust op het bericht gereageerd. "Er is geen enkele reden voor het disproportioneel en escalerend optreden van China", zegt hij. Volgens Blinken blijven de Amerikaanse oorlogsschepen in het gebied paraat.

Het is de tweede dag van Chinese militaire oefeningen rond Taiwan. Gisteren, bij de start van de vierdaagse oefening, vuurde China raketten af, die de kust van Taiwan passeerden.

Taiwan is het middelpunt van oplopende spanning tussen China en de VS. Hoe dat zit, zie je in de video: