Explosie in Amsterdam-Zuid: deur opgeblazen en ruit gesneuveld

In de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid is vanochtend een explosief ontploft. Daardoor werd een portiekdeur die naar meerdere woningen leidt opgeblazen. Ook sneuvelde een ruit van een restaurant. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De explosie was rond 5.45 uur vanochtend, meldt AT5. De knal was volgens de politie tot ver in de omgeving te horen. Mogelijk gaat het om zwaar, illegaal vuurwerk.

Agenten hebben de straat afgezet en doen onderzoek. Er worden onder andere getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.