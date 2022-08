Na reis door Europa is De Guzman terug in Rotterdam: 'Gezin altijd in Nederland gebleven'

Het is een mooie vraag voor een voetbalquiz: wie is de enige Nederlander die in de vier grote Europese competities (Engeland, Spanje, Duitsland en Italië) heeft gespeeld? Geen idee? Misschien lukt het met een paar hints. Hij is 34 jaar, geboren in Canada en speelt vanavond met z'n nieuwe club Sparta de openingswedstrijd van het eredivisieseizoen tegen sc Heerenveen. Het antwoord: inderdaad, Jonathan de Guzman. 'Mister international' De veertienvoudig Oranje-international keerde deze zomer terug in Nederland. Bij Sparta dus, in de stad die hij kent van het begin van zijn carrière. "Ik heb tien jaar in Rotterdam gewoond, toen ik bij Feyenoord in de jeugd en het eerste elftal zat. Nu, twaalf jaar later, ben ik terug. Het voelt als thuiskomen."

Heerenveen-Sparta bij de NOS Heerenveen-Sparta, de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen, begint vrijdagavond om 20.00 uur. Via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app blijf je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Het duel is eveneens te volgen via flitsen in Langs de Lijn En Omstreden op NPO Radio 1. Een samenvatting is direct na afloop te zien op NOS.nl en in de app en in de uitzending van Eredivisie op Vrijdag op NPO 1 (23.30 uur).

Na meer dan honderd duels voor Feyenoord begon in 2010 de reis door Europa, met een tussenstop in alle grote landen. Eerst in Spanje (Mallorca en Villarreal), daarna het Verenigd Koninkrijk (Swansea City), Italië (onder meer Napoli) en Duitsland (Eintracht Frankfurt). "Ik heb in al die landen nog gescoord ook", lacht De Guzman. "Ze noemen me soms 'mister international'. Overal heb ik mooie ervaringen gehad. Ik ben ook op jonge leeftijd naar Nederland verhuisd, dus het aanpassen aan een nieuw land ligt me wel."

Jonathan de Guzman keerde deze zomer terug in Rotterdam. Twaalf jaar na zijn vertrek bij Feyenoord speelt de 14-voudig Oranje-international nu voor Sparta. - NOS

De laatste jaren speelde De Guzman bij OFI Kreta, in de Griekse competitie. Nu is hij een van de vele aanwinsten van Sparta, dat tot dusver al twaalf nieuwe spelers heeft vastgelegd. "Je voelt en ziet dat deze club ambitieus is. Dat spreekt me erg aan", aldus De Guzman. Bijkomend voordeel is dat hij eindelijk weer bij zijn familie woont. "Mijn gezin is altijd in Nederland gebleven, terwijl ik de ruimte had om in het buitenland op avontuur te gaan. Dus ook qua persoonlijk leven vond ik dit wel het moment om terug te gaan."

De Guzman (links) duelleert op het WK 2014 met de Braziliaan Willian - AFP