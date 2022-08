De Ligt nog niet zeker van basisplek bij Bayern: 'Upamecano is momenteel iets verder'

Want hoewel Plettenberg overtuigd is van zijn trainerskwaliteiten, wijst hij tegelijkertijd op de chemie tussen de nog altijd maar 35-jarige Nagelsmann en zijn selectie. "Hij moet net als Jupp Heynckes en Hansi Flick in het verleden de kleedkamer meekrijgen en een eenheid zien te vormen. Bayern staat er kwalitatief beter voor dan vorig seizoen, dus excuses zijn er niet meer."

Nederlandse enclave

Dan de Nederlandse enclave bij Bayern, met De Ligt als meest in het oog springende nieuweling. "Ik verwacht dat hij tegen Frankfurt nog niet in de basis staat", zegt Plettenberg. "De Ligt moet eerst op niveau komen en heeft nog steeds wat tijd nodig na zijn komst van Juventus. Dayot Upamecano is in een viermansdefensie zijn concurrent en momenteel iets verder. Het wordt niet eenvoudig voor De Ligt."

Gezien de transfersom die Bayern op tafel heeft gelegd voor De Ligt, mag je toch verwachten dat de Oranje-international op een bepaald moment Upamecano voorbij gaat streven? "Ja, dat zal ook ongetwijfeld gaan gebeuren, al wil ik nog niet zover gaan om hem nu al te bestempelen als nieuwe leider van de verdediging. Maar wie 68 miljoen euro exclusief 10 miljoen aan bonussen overmaakt, neemt een risico. Dan moet je hem vroeg of laat gaan opstellen."