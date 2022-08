Parijse hulpdiensten overwegen reddingsplan voor witte dolfijn in Seine

De Franse hulpdiensten overwegen een reddingsactie op touw te zetten voor een witte dolfijn die in de Parijse rivier de Seine is waargenomen. Omdat het dier sterk is vermagerd, maken de lokale autoriteiten zich zorgen.

De witte dolfijn zwemt momenteel in de Seine ter hoogte van de gemeente Vernon, op zo'n zeventig kilometer afstand van de hoofdstad. De diersoort leeft normaal gesproken in de koude arctische wateren. Hoe de witte dolfijn in de Seine terecht is gekomen, is onduidelijk.

De autoriteiten roepen mensen op om niet te dichtbij te komen, zodat het dier niet gestrest raakt. "De uitdaging is nu om hem te voeden en hem naar de oceaan te begeleiden", zegt Sea Shepherd France, een non-profitorganisatie voor dieren.

Omdat de Seine erg is vervuild, kan de witte dolfijn er volgens Sea Shepherd niet blijven. Maar het dier uit het water takelen behoort niet tot de opties, zegt de organisatie. De brandweer, hulpdiensten en biologen houden het dier nauwgezet in de gaten.

Orka in de Seine

Afgelopen mei besloten de Franse autoriteiten een orka te laten inslapen die dagenlang heen en weer zwom bij de monding van de Seine. Een reddingsactie, waarbij het dier terug naar zee werd gelokt met een drone met nagebootste orkageluiden, mocht niet baten.

Beeld van de dolfijn in de Seine: