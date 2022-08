Complotdenker Alex Jones moet miljoenen betalen aan nabestaanden schietpartij

De notoire Amerikaanse complotdenker Alex Jones moet 4 miljoen dollar aan schadevergoeding betalen aan de ouders van een slachtoffer van de Sandy Hook-schietpartij.

De jongen kwam bij de schietpartij op een basisschool in 2012 om het leven. Jones claimde dat het bloedbad een hoax was en in werkelijkheid niet had plaatsgevonden. De ouders verweten Jones laster en het opzettelijk toebrengen van emotionele schade.

Het is de eerste keer dat hij financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor de bewering. Jones zelf was overigens niet in de rechtbank in Texas aanwezig toen de uitspraak door de jury werd gedaan.

'Complot om wapenwetgeving te verscherpen'

Bij de schietpartij in de staat Connecticut vonden in totaal twintig kinderen en zes volwassenen de dood. Het was de dodelijkste schietpartij op een school in de Amerikaanse geschiedenis ooit. Jones kwam onder vuur te liggen omdat hij had gezegd dat de aanslag een complot was, bedoeld om de wapenlobby te schaden.

Aanvankelijk claimde hij dat de zaak tegen hem een aanval was op de vrijheid van meningsuiting. Tijdens de rechtszaak krabbelde Jones terug en gaf hij toe dat de schietpartij wel degelijk had plaatsgevonden en dat hij had gelogen.

Maar de ouders bleven bij hun oorspronkelijke schadeclaim van 150 miljoen dollar (ongeveer 148 miljoen euro). Zij eisten dat bedrag omdat ze jarenlang werden lastiggevallen en met de dood werden bedreigd door aanhangers van Jones.

'Nagenoeg failliet'

Jones is eigenaar van de controversiële rechtse website InfoWars, die bekendstaat om het verspreiden van complottheorieën.

In de rechtbank hield hij vol dat hij geen schadevergoeding van meer dan 2 miljoen dollar kan betalen omdat zijn bedrijf Free Speech Systems, waaronder ook "InfoWars" valt, nagenoeg failliet is. Maar uit een reeks sms'jes die via Jones' verdediging per ongeluk naar de advocaten van de ouders werd gestuurd, bleek dat dat InfoWars wel degelijk winstgevend is.

Er volgen nog twee andere zaken waarin de complotdenker zich moet verantwoorden voor de door hem verspreide complottheorieën rond Sandy Hook.

Jones werd jaren geleden al door meerdere socialmediaplatformen geweerd. Het gaat onder meer om YouTube, Facebook en Twitter.