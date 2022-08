Lufthansa en vakbond akkoord over meer loon grondpersoneel

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een akkoord bereikt met vakbond Ver.di over een loonsverhoging voor het grondpersoneel. Daarmee zijn verdere acties van de ongeveer 20.000 grondmedewerkers van de baan.

Volgens het akkoord krijgen de Lufthansa-medewerkers met terugwerkende kracht vanaf juli dit jaar een loonsverhoging van ten minste 325 euro per maand en daarna nog eens 2,5 procent in drie stappen. Ver.di eiste aanvankelijk een loonsverhoging van 9,5 procent. De bond was al sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging.

Duizend vluchten geschrapt

Vorige week woensdag werd er gestaakt door het grondpersoneel van Lufthansa. De Duitse luchtvaartmaatschappij moest ruim duizend vluchten schrappen en die actie kwam op een moment dat het geduld van reizigers toch al op de proef werd gesteld, door de chaos die ook op Duitse luchthavens is ontstaan door personeelstekorten.

De staking kostte de luchtvaartmaatschappij zo'n 35 miljoen euro. Ondanks de problemen en stakingen maakte Lufthansa bekend het afgelopen halfjaar winst te hebben gemaakt. Dat is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis. Het concern, dat eerder nog werd gered door de overheid, verwacht nu een winst van meer dan een half miljard euro voor het lopende jaar.