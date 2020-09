Primeur Seewer in MXGP, Herlings in het ziekenhuis na val

Jeremy Seewer - AFP

Motocrosser Jeremy Seewer heeft bij de Grand Prix van Faenza voor het eerst in zijn loopbaan een manche gewonnen in de MXGP. De Zwitser was op het circuit van Faenza in Italië de beste in de eerste manche, waarin Glenn Coldenhoff als beste Nederlander finishte op de zesde plaats. De Spanjaard Jorge Prado en de Fransman Romain Febvre eindigden op respectievelijk de tweede en derde plaats. Om 16.10 uur volgt de tweede manche, die ook live wordt uitgezonden op NOS.nl. Geen Herlings Jeffrey Herlings verscheen niet aan de start. De leider van het WK-klassement kwam in de vrije training hard ten val, waarbij hij over de kop sloeg, en liep daarbij een nekblessure op. Hij wordt in het ziekenhuis verder onderzocht aan zijn hoofd en nek. Volgens zijn team KTM is er sprake van een voorzichtig optimisme over de toestand van Herlings. Bekijk hieronder de val van Jeffrey Herlings tijdens de vrije training:

Herlings maakt flinke buiteling tijdens vrije training GP Italië - NOS

"Ik voel mee met Jeffrey, want dit gun je niemand. Het was een zware val", zei Seewer vlak na de finish over de val van Herlings. Calvin Vlaanderen (twaalfde) en Brian Bogers (vijftiende) kwamen niet verder dan een plek in de middenmoot. Herlings schijnt het naar omstandigheden goed te maken en kan verder al zijn ledematen bewegen. In het ziekenhuis worden foto's gemaakt van zijn nek, die meer duidelijkheid moeten geven over de ernst van de kwetsuur.

De 25-jarige Herlings voert na zes van de achttien GP's het WK-klassement in de MXGP aan en blijft ondanks zijn afwezigheid woensdag leider. In Faenza worden in acht dagen tijd drie GP's gereden. Herlings won daar afgelopen zondag de GP van Italië. Over vier dagen is in Faenza nog de GP van Emilia Romagna.