Herlings niet van start bij Grote Prijs van Faenza na val in training

Jeffrey Herlings zal woensdag niet van start gaan in de Grote Prijs van Faenza in Italië. De motocrosser is hard ten val gekomen in de vrije training en liep daarbij een nekblessure op.

Herlings schijnt het naar omstandigheden goed te maken en kan verder al zijn ledematen bewegen. In het ziekenhuis worden foto's gemaakt van zijn nek, die meer duidelijkheid moeten geven over de ernst van de kwetsuur.

Leider WK-stand

Herlings (25) voert na zes van de achttien GP's het WK-klassement in de MXGP aan en blijft ondanks zijn afwezigheid woensdag leider.

In Faenza worden in acht dagen tijd drie GP's gereden. Herlings won daar afgelopen zondag de GP van Italië. Over vier dagen is in Faenza nog de GP van Emilia Romagna.