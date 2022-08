Val van viaduct bij N18 was volgens overlevende opzettelijke sprong

De val van de twee vrouwen van een viaduct op de N18 bij Haaksbergen was geen ongeluk, maar een opzettelijke sprong. Dat heeft een van de twee vrouwen gezegd in politieverhoren, meldt RTV Oost.

De twee vrouwen, een moeder en haar dochter, werden in de nacht van zondag op maandag gevonden op de N18. De moeder bleek te zijn overleden, de dochter kon worden gered en ligt met onder meer ernstig letsel aan haar rug en heup in het ziekenhuis. Volgens de dochter zouden zij en haar moeder hebben afgesproken samen suïcide te plegen.

Vanwege het onderzoek naar de doodsoorzaak had de politie de weg over het viaduct afgezet. De N18 was ook enige tijd afgesloten. Eerder werd nog onderzocht of er een derde persoon betrokken was, maar justitie liet al snel weten dat daar waarschijnlijk geen sprake van was.

Hoewel zij niet meer onder politiebewaking staat, is de vrouw nog wel verdachte in de zaak. Een woordvoerder van het rechercheteam zegt tegen RTV Oost dat de zaak nog in onderzoek is en als een misdrijf wordt benaderd.