FC Twente verslaat Cukaricki, maar krijgt de Serviërs niet helemaal op de knieën

FC Twente is dicht bij de play-offs voor de groepsfase van de Conference League. In Belgrado rekende Twente met 3-1 af met FK Cukaricki, de nummer drie van de Servische competitie.

Als Twente de return volgende week donderdag in Enschede zonder problemen doorkomt, is het Italiaanse Fiorentina de tegenstander in de strijd om een plaats in het hoofdtoernooi.

Na acht jaar terug in Europa

Het tweeluik met Cukaricki is voor Twente het eerste Europese optreden in acht jaar, nadat het in 2014 in de play-offs naast een ticket voor de groepsfase van de Europa League had gegrepen.

Wat volgde waren donkere jaren, met als meest verstrekkende gevolg van het financiële wanbeleid de degradatie naar de eerste divisie, in 2018. Inmiddels is Twente er weer bovenop, met het bereiken van Europees voetbal als grootste succes sinds de landstitel van 2010.

Heel vroege kans voor Van Wolfswinkel

De rentree in een Europese competitie had na een halve minuut al kunnen worden opgefleurd met een doelpunt. Ricky van Wolfswinkel profiteerde van geschutter van de Servische verdedigers, maar doelman Novak Micovic behoedde de thuisploeg voor een razendsnelle achterstand.