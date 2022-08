Ajax vergroot opties voorin met talentvolle 'Toren van Pisa'

Ajax huurt de jonge Italiaan Lorenzo Lucca (21) voor een seizoen van Pisa, uitkomend in de Italiaanse Serie B. De Amsterdammers hebben ook een optie tot koop opgenomen in de overeenkomst voor de boomlange (2.01 meter) spits. Over bedragen zijn door beide clubs geen mededelingen gedaan.

Pinchhitter

Lucca speelde in Italië nog nooit op het hoogste niveau. De Italiaans jeugdinternational kwam vorig seizoen in de Serie B, het tweede niveau, tot 6 doelpunten in 30 competitiewedstrijden. Het seizoen daarvoor scoorde hij dertien goals in de Serie C, het derde niveau van Italië. Dat deed hij namens Palermo.