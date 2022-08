Dubbel geluk voor hobbykweker die tweekoppige schildpad uit ei zag komen

In Putten is een bijzonder dier ter wereld gekomen: een tweekoppige schildpad. Het is voor het eerst dat dit in Nederland gebeurt en het is waarschijnlijk ook pas de tweede tweekoppige sporenschildpad ter wereld. De andere komt uit België.

Elf dagen geleden kroop het tweekoppige reptiel bij een hobbykweker uit het ei. Die kon zijn ogen bijna niet geloven, maar telde toch echt twee hoofden, vier voorpoten, twee achterpoten en twee kleine staartjes.

Hij zocht contact met een dierenkliniek om een CT- en röntgenscan te laten doen. Daaruit bleek dat het dier wel één hart en één maagdarmkanaal heeft. Het is daarom geen Siamese tweeling, maar één dier. Volgens de dierenarts heeft de schildpad daardoor goede levensverwachtingen. "Je kunt je voorstellen dat als er twee harten zijn en een hart functioneert niet goed, dat niet goed is voor de andere helft van het dier."

De hobbykweker met zijn tweekoppige schildpad in de dierenkliniek: