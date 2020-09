Jumping Amsterdam krijgt financiering niet rond en stelt evenement uit

Jumping Amsterdam gaat komend jaar niet door. Het paardensportevenement zou van 28 tot en met 31 januari gehouden worden, maar de organisatie krijgt de financiering niet rond.

Ook door de huidige situatie rondom de coronapandemie acht de organisatie het, met het oog op de gezondheid van alle betrokkenen, niet verantwoord om het evenement door te laten gaan.

Jumping Amsterdam staat al sinds 1958 op de hippische kalender. Alleen in 2002 en 2003 ging het evenement niet door. De bedoeling is dat er in 2022 wel weer een Jumping Amsterdam wordt gehouden.

Jumping Indoor Maastricht

In augustus werd bekend dat ook Jumping Indoor Maastricht niet doorgaat omdat de organisatie het, zowel financieel als maatschappelijk, niet verantwoord achtte om het evenement te organiseren vanwege het coronavirus.

Marc Houtzager (springen) en Isabell Werth (dressuur) waren in januari het sterkst bij bij de laatste editie van Jumping Amsterdam: