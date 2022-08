Vier agenten vervolgd voor rol in dood Breonna Taylor in VS

Vier agenten uit de Amerikaanse staat Kentucky die betrokken waren bij het doodschieten van de zwarte Breonna Taylor zijn opgepakt. Ze worden vervolgd, heeft de FBI bekendgemaakt.

De 26-jarige Taylor werd op 13 maart 2020 in de stad Louisville doodgeschoten bij een politieactie in haar huis, terwijl ze ongewapend was. Haar dood leidde tot grote verontwaardiging en wordt door actievoerders gezien als een voorbeeld van excessief politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Volgens de openbaar aanklager hebben de vier onder meer bewust foutieve informatie gebruikt om een huiszoekingsbevel voor de woning van Taylor te verkrijgen. Een van de agenten wordt ook vervolgd vanwege het bewust gebruiken van buitensporig geweld bij de inval.

Politie schoot meerdere keren

Bij de inval forceerden de agenten zonder waarschuwing de deur van het huis van Taylor in een drugsonderzoek naar onder meer haar ex-vriend. De geschrokken vriend van Taylor - die net als zijzelf niets met de zaak te maken had - vuurde een schot af, waarna de politie meerdere keren terugschoot en Taylor dodelijk raakte.

De aangeklaagde agenten zijn Joshua Jaynes, Brett Hankison, Kelly Goodlett en Kyle Meany. Alleen Meany is op dit moment nog in dienst van de politie. Hankison werd al eerder aangeklaagd. Hij werd dit jaar door een jury in Louisville vrijgesproken van het bewust in gevaar brengen van de buren van Taylor bij de inval, maar staat dus nu opnieuw terecht.

Leugenachtig

Jaynes was de agent die het huiszoekingsbevel aanvroeg. Hij werd in januari vorig jaar ontslagen omdat hij zich niet aan de regels hield bij het aanvragen van het bevel en "leugenachtig" zou hebben gehandeld.

De familie van Taylor heeft al een schadevergoeding gekregen van omgerekend zo'n 10 miljoen euro. Daarnaast heeft burgemeester Fischer van Louisville ook hervormingen bij de politie aangekondigd.