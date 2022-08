Man in Roosendaal opgepakt voor verkoop duizenden nepmerkartikelen

In een winkel in Roosendaal is een man opgepakt voor het aanbieden van enkele duizenden nepmerkartikelen. Het gaat onder meer om elektronica en parfum. De waarde bedraagt volgens de politie enkele tonnen.

Na een tip van een advocaat van een van de merken kwamen agenten poolshoogte nemen. Ze ontdekten dat er nagemaakte spullen lagen die werden verkocht als producten van bijvoorbeeld Apple en JBL.

Oordopjes en controllers

In een magazijn in Oosterhout lag nog meer. In totaal werden er bijna 700 muziekoordopjes, 500 controllers voor spelcomputers en ruim 800 flesjes parfum gevonden.

"Ze zaten in verpakkingen die leken op die van de echte producten, maar zijn uiteraard van slechtere kwaliteit. De producent van één van de goederen heeft aangifte gedaan", laat de politie weten.

De verdachte is 31 jaar en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.