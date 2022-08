In 36 jaar niet zo veel koraal in Great Barrier Reef

In de noordelijke en centrale delen van het Australische Great Barrier Reef is de hoeveelheid koraal toegenomen. In de 36 jaar dat het Australisch Instituut voor Mariene Wetenschappen jaarlijks de staat van het rif onderzoekt, is de koraalbedekking daar nog nooit zo hoog geweest. Toch zijn de onderzoekers bang dat deze positieve ontwikkeling door klimaatverandering maar van korte duur is.

In het zuidelijke deel van het rif is de koraalbedekking afgelopen jaar wel iets afgenomen, door de aanwezigheid van doornenkronen. Deze zeesterren eten het koraal.

Het rif heeft volgens het onderzoeksrapport in het noordelijke en centrale deel kunnen groeien doordat er de afgelopen twaalf maanden relatief goede levensomstandigheden waren voor de koraalpoliepen, de kleine beestjes die samen het koraal vormen. Zo waren er weinig verwoestende cyclonen in het gebied, en ook minder doornenkronen dan in voorgaande jaren.

Koraalverbleking

Hoofdonderzoeker Mike Emslie zegt tegen persbureau Reuters dat het "koraal heeft laten zien dat het sterk en veerkrachtig genoeg is om zich te kunnen herstellen als er geen verstoringen zijn". Toch waarschuwt hij voor de toekomst: "De hogere oceaantemperaturen veroorzaken stress bij het koraal en kunnen leiden tot grootschalige verblekingen."

Koraalverbleking vindt plaats als de watertemperatuur te hoog wordt voor de algen die in het weefsel van het koraal leven. Deze plantjes zetten zonlicht om in belangrijke voedingstoffen voor het koraal. Zonder deze voedingsstoffen wordt het koraalweefsel doorzichtig en wordt het witte kalkskelet van het koraal zichtbaar.

Swipe om het verschil te zien tussen gezond en gebleekt koraal: