Reddingsactie afgebrande monumentale boom Eindhoven: 'Alles geven wat nodig is'

In Eindhoven is een team specialisten van Stichting Wereldboom begonnen met het herstel van een monumentale boom die vorige week in brand stond. Met de werkzaamheden hoopt de stichting dat de 262 jaar oude boom gered kan worden.

De boom, een plataan, staat bekend onder de naam de Gevlekte Zuiderling en is een van de oudste bomen van Nederland. Vorige week brak er brand uit in natuurgebied Het Wasven, waar de boom staat. Er raakte niemand gewond, maar de boom liep zware schade op.

Gisteren hield de politie drie tieners aan op verdenking van het in brand steken van de boom.

Hoogwaardige compost

Met kettingzagen hebben de specialisten een podium dat om de boom stond, in stukken gezaagd en weggehaald. Het team beschrijft het zelf als "de eerste hulp die een verbrande boom nodig heeft".

"De vlonder bestond uit kunststof en hout. Die kleine verbrande stukjes moeten zo snel mogelijk met de hand verwijderd worden uit de grond. Zo kunnen we de wortels van de boom sparen", legt Ton Stokwielder van Stichting Wereldboom uit aan Omroep Brabant.

Daarnaast legt het team een nieuwe grondlaag aan. "De stam van de boom, de bladeren en de takken aan de top van de boom zijn flink beschadigd", zegt Stokwielder. "Door hoogwaardige compost te leggen, hopen we de boom alle voedingsstoffen te geven die nodig zijn."

Twee scenario's mogelijk

Volgens de stichting is er nog hoop voor de verkoolde boom. Stokwielder legt uit dat er twee scenario's mogelijk zijn bij het herstel.

"We hopen dat de boom zich door ons werk vanuit de takken aan de top herstelt. Als dat niet lukt omdat de stam dood is, richten we ons op het wortelstelsel dat nog gezond is. Als dat lukt is de boom over 40 jaar herrezen uit de dood als een 'nieuwe' gezonde boom."

Het eerste scenario heeft volgens Stokwielder een kleine kans van slagen. Het tweede scenario, waarbij ze zich focussen op de wortels, heeft wel 70 tot 80 procent kans, aldus Stokwielder. Het team verwacht morgenochtend klaar te zijn met de herstelwerkzaamheden.