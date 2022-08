Dodelijke schietpartij in woning Roermond vond plaats in relationele sfeer

Het schietincident gisteravond in een woning in Roermond waarbij twee mensen omkwamen vond plaats in de relationele sfeer. Volgens de politie heeft een man de bewoonster doodgeschoten en daarna zichzelf. Hij heeft haar gestalkt, de politie zoekt nog uit wat hij precies heeft gedaan.

Gisteravond rond 18.30 uur werden vanuit de woning schoten gehoord. De gealarmeerde politie probeerde daarna contact te krijgen met het tweetal in de woning. Toen dat niet lukte, gingen zwaarbewapende agenten de woning binnen, waar zij de slachtoffers vonden.

Het onderzoek in de woning is afgerond, meldt 1Limburg. De recherche is wel nog bezig met onderzoek naar de achtergrond van de schietpartij. Zo is het nog niet duidelijk hoelang de man de vrouw stalkte en of zij aangifte had gedaan.

Impact op de buurt

1Limburg schreef eerder dat het mogelijk om ex-partners ging die samen in de woning waren. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de twee een relatie hadden. "Wat voor relatie dat was, onderzoeken we nog", aldus de woordvoerder.

Burgemeester Rianne Donders van Roermond heeft geschokt gereageerd op het nieuws. Ze begrijpt dat het incident impact op de buurt heeft. "We inventariseren met de partners in de wijk of, en zo ja welke, hulp nodig is", zegt ze. "Momenteel is het politieonderzoek gaande. Hierover kunnen geen mededelingen worden gedaan."