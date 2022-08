Handel tussen Taiwan en China gaat door, chips zijn hard nodig

Terwijl China bezig is met militaire oefeningen rond Taiwan laat Peking de handelsrelatie vooralsnog grotendeels ongemoeid.

China verbood deze week wel de invoer vanuit Taiwan van verschillende soorten voedsel. Dat was officieel niet vanwege het bezoek van Nancy Pelosi, maar omdat er op fruit te veel gif en op bevroren vis het coronavirus zou zijn aangetroffen.

Maar voedsel is maar een klein deel van de Taiwanese export naar China, vorig jaar zo'n 0,6 procent. Het belangrijkste exportproduct, computerchips, mag nog gewoon China in. De export van Taiwanese computerchips naar China was vorig jaar goed voor 102 miljard euro.

Intensieve handel

Want er zijn dan wel geen officiële diplomatieke relaties tussen China en Taiwan, er is wel een intensieve handel. Die bedroeg vorig jaar over en weer 322 miljard euro en dat was een stijging van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder. "Er is een gecompliceerde relatie tussen die twee en tegelijk is het interessant dat de economieën heel erg verweven zijn", zegt ING-econoom Bert Colijn.

China, inclusief Hongkong, is veruit het belangrijkste exportland voor Taiwan, goed voor meer dan 40 procent van alle export. Omgekeerd is Taiwan een veel minder belangrijk exportland voor China. Het eiland kwam vorig jaar op de tiende plaats, goed voor ruim 2 procent van alle Chinese export.

Hard nodig

Maar die computerchips die China massaal uit Taiwan importeert heeft het land hard nodig. Chinese bedrijven gebruiken die bij de fabricage van smartphones en andere elektronica, die het land vervolgens weer op grote schaal exporteert. Want wereldwijd zijn Taiwanese bedrijven marktleider op het gebied van de nieuwste hightech chips.

China probeert zelf ook geavanceerde chips te maken, maar loopt daarin ver achter op Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Dat is het grootste bedrijf van Taiwan en gespecialiseerd in het maken van steeds complexere chips.

Nederlandse chipmachines

TSMC wordt daarbij geholpen door het Nederlandse ASML. Dat bedrijf maakt de machines die de chips maken. TSMC is een trouwe klant van het bedrijf uit Veldhoven en kondigde onlangs aan ook weer de allernieuwste generatie chipmachines van ASML te kopen.

Mocht China toch besluiten om de chipimport uit Taiwan te stoppen, dan hebben allerlei Chinese elektronicafabrikanten een probleem. Want er is niet zomaar een alternatief voor die Taiwanese chips.