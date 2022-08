Doden en gewonden bij beschietingen over en weer in Oekraïne

Op verschillende plekken in Oekraïne wordt nog altijd zwaar gevochten. Bij beschietingen over en weer zijn meerdere doden en gewonden gevallen, melden lokale autoriteiten.

Onder meer in de Oost-Oekraïense stad Donetsk en omliggende plaatsen in de gelijknamige regio worden beschietingen gemeld. Zo zijn in de voorstad Toretsk acht mensen gedood bij Russische beschietingen, zegt de Oekraïense gouverneur van de regio. Volgens hem zijn daarbij ook vier mensen gewond geraakt, onder wie drie kinderen.

De gouverneur zegt op Telegram dat het Russische bombardement op een halte van het openbaar vervoer terechtkwam, waar de slachtoffers stonden te wachten. De stafchef van president Zelensky spreekt van een "nieuwe terroristische aanval" van Rusland.

Theater

Ondertussen zou het centrum van de stad Donetsk, die sinds 2014 in handen is van pro-Russische separatisten, juist worden beschoten door Oekraïense artillerie. Daarbij zijn volgens de Russen zeker vijf mensen om het leven gekomen en nog eens zes mensen gewond geraakt.

Volgens de autoriteiten van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk vonden de beschietingen plaats in de buurt van een theater, waar veel lokale bestuurders op dat moment bijeen waren gekomen voor een herdenkingsdienst. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti meldt dat onder de doden een kind is.

Explosies in het zuiden

Ook op andere locaties in Oekraïne gaan de gevechten door. Bij explosies in Mykolajiv, in het zuiden van het land, zijn de afgelopen 24 uur volgens de Oekraïense autoriteiten zeker vier doden gevallen en tien mensen gewond geraakt.

Verder zouden zo'n zestig raketten zijn afgevuurd op Nikopol, dat vlak bij de kerncentrale Zaporizja ligt. Die centrale, de grootste van Europa, werd in maart ingenomen door Russische troepen.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn bij de beschietingen van vandaag zo'n vijftig woningen beschadigd in Nikopol. Ook kwamen veel inwoners van de stad, waar ruim 100.000 mensen wonen, zonder elektriciteit te zitten.