De uitzending van 9 september

Verwoestende brand in kamp op Lesbos

In het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn vannacht meerdere branden uitgebroken. Grote delen van het kamp zijn uitgebrand. Duizenden bewoners zijn gevlucht. Of er doden of gewonden zijn, is nog niet bekend. Door de branden sliepen duizenden migranten vannacht op straat. De burgemeester van Mytilini, de grootste stad van het eiland, zegt dat het een heel moeilijke situatie is, "want sommigen zullen het coronavirus hebben". In Moria wonen een kleine 13.000 mensen, terwijl er plaats is voor zo'n 3000. Volgens velen is het kamp daarmee uitgegroeid tot het symbool van de falende aanpak van de vluchtelingencrisis door de EU.