Vanavond op tv: vergrijzing in Japan

De vergrijzing in: Japan

Japan is het land met het hoogste percentage ouderen ter wereld. Het land telt maar liefst 36 miljoen 65-plussers, een kwart van de bevolking. Om die ouderen te verzorgen doet Japan steeds vaker een beroep op migranten van buiten. Die zijn welkom, maar onder strikte voorwaarden en het is niet de bedoeling dat ze te lang blijven. Arbeidsmigranten die dat toch willen, verdwijnen in de illegaliteit. En zo levert een oplossing voor het verzorgen van ouderen ook weer nieuwe problemen op.