Viergever is terug: nooit kampioen, maar wel met Utrecht op jacht naar record

Nick Viergever is na een jaar bij SpVgg Greuther Fürth, in de Bundesliga, terug in de eredivisie, bij FC Utrecht. Daar wordt hij zelfs meteen aanvoerder.

Hij speelde in Duitsland tegen de wereldsterren Robert Lewandowski en Erling Haaland - om er maar een paar te noemen. Zaterdag wacht hem Michiel Kramer en co in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk.

Het was mooi om mee te maken. De Bundesliga is zo groot, grote stadions, mooie sfeer, fanatieke fans.

"Utrecht kwam met een concreet en goed verhaal", zegt de 33-jarige Viergever. "De ambitie van de club sprak me aan. Ik kon ook blijven, had kunnen wachten op een Bundesligaclub, maar het voelde goed. Ook voor mijn gezin was het een makkelijke keuze. We gaan in Rotterdam wonen, in de buurt van mijn familie en vrienden."

Met Greuther Fürth degradeerde Viergever afgelopen seizoen uit de Bundesliga. Pas op 12 december boekte de club uit Beieren de eerste overwinning, thuis tegen Union Berlin (1-0). Meteen ook de eerste thuiszege ooit van de club op het hoogste Duitse niveau.

"Greuther Fürth speelt normaal in de Tweede Bundesliga en was niet klaar voor de Bundesliga", weet Viergever. "De eerste seizoenshelft speelden we ook veel te naïef en hebben we slecht gepresteerd. De tweede seizoenshelft was goed, maar toen was het al te laat."

"Uit tegen Bayern stonden we bij rust nog met 1-0 voor", vervolgt Viergever. "Toen scoorde Lewandowski vlak na rust en werd het toch nog 4-1. Het stadion zat niet vol door corona, maar het was mooi om mee te maken. De Bundesliga is zo groot, grote stadions, mooie sfeer, fanatieke fans."

Met Strootman en De Roon bij Sparta

Voor Viergever was de degradatie de tweede in zijn loopbaan. Na die met Sparta in 2010, waar ook de latere internationals Kevin Strootman en Marten de Roon deel uitmaakten van de selectie.