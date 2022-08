Lichaam gevonden bij zoekactie naar drenkeling in de Maas

De politie heeft in de Maas een lichaam gevonden in de zoektocht naar de 22-jarige man die gisteravond overboord sloeg. De politie gaat ervan uit dat het lichaam van de vermiste man is.

Boten en duikers van politie en brandweer zochten sinds vanochtend weer naar de man uit Sint-Michielsgestel. De zoekactie werd gisteravond gestaakt omdat het te donker werd.

Hoe de man overboord kon slaan, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Met meer mensen op pleziervaartuig

De man viel gisteren rond 21.30 uur tussen Den Bosch en Kerkdriel in het water. Volgens Omroep Brabant gebeurde dat bij de ingang van het Máximakanaal ter hoogte van Empel.

Volgens de politie zat de man met meerdere mensen op een pleziervaartuig. Het precieze aantal en op wat voor schip ze zaten, kon de politie niet zeggen.

Omdat de man midden op de rivier overboord viel, hadden zowel hulpdiensten in Brabant als Gelderland een zoekactie opgezet.