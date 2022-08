Berlijns bos in brand na explosie in munitiedepot

In het Grunewald-bos bij Berlijn is in een munitiedepot een grote brand uitgebroken. Een deel van het bos staat in brand en er zijn explosieven ontploft. In het bos ligt 50 ton aan munitie opgeslagen, meldt de Berlijnse stadszender RBB. Normaal gesproken brengt de politie hier explosieven gecontroleerd tot ontploffing. De brandweer heeft het bos in een straal van 1000 meter rond het depot tot verboden gebied verklaard. De Berlijnse brandweer meldt dat het vuur niet onder controle is:

De brandweer is aanwezig met meer dan honderd personen en heeft volgens RBB inmiddels vier brandhaarden gelokaliseerd. Twee van deze brandhaarden worden bestreden met behulp van waterkanonnen. Ook heeft de brandweer rond het afgezette gebied waterpunten klaargezet. Hiermee kunnen de hulpdiensten het vuur bestrijden, mocht de brand zich nog verder uitbreiden. Omliggende woonwijken lopen volgens een woordvoerder van de brandweer geen gevaar, omdat de eerste huizen op 2 kilometer afstand staan. Wel is het advies aan buurtbewoners om ramen en deuren gesloten houden. Ook wordt trein- en autoverkeer in de omgeving omgeleid.

Brand te zien vanaf een nabijgelegen haven - Reuters