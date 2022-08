In 'cultuur van straffeloosheid' wachten Libanezen nog steeds op antwoorden

Al twee jaar komt Mounir elke week even naar de haven om te huilen. Hij huilt dan om de vrienden en meer dan 200 anderen die hier bij de verwoestende explosie op 4 augustus 2020 om het leven kwamen. "Deze plek is voor mij het symbool van wat er hier allemaal mis is. De corruptie, de dood en het gebrek aan antwoorden", zegt hij terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegt. De zomerse temperaturen leidden er onlangs toe dat het rottende graan in de havensilo's vlamvatte. Dik twee weken staan ze al in brand. Afgelopen zondag stortte een deel van het kolossale gebouw in elkaar. Een enorme stofwolk, mogelijk vol giftige stoffen, overdekte de stad. In de rest van de silo's smeult het vuur nog altijd. Dag en nacht hangen er zwarte rookwolken over de haven. Blussen lijkt niet te lukken. Camera's staan opgesteld voor het moment dat de rest instort. Volgens experts kan dat nu ieder moment gebeuren. Het is twee jaar geleden dat Beiroet werd opgeschrikt door een explosie van ongekende omvang. Een terugblik:

De explosie in de haven van de Libanese hoofdstad kostte zeker 200 mensen het leven, duizenden raakten gewond. Beiroet raakte bij de ramp zwaar beschadigd en meer dan 250.000 mensen raakten dakloos. Een terugblik op de heftige minuten en uren na de knal. - NOS

Talal woont op een steenworp van de haven. Hij en zijn gezin raakten twee jaar geleden zwaargewond. Zijn huis lag in puin, maanden moesten ze ergens logeren, hij verloor zijn baan en zijn spaargeld door de economische crisis. Aan de nachtmerrie lijkt geen eind te komen. "Nu dit weer, silo's die in brand staan en instorten. Ze zeggen dat we de ramen en deuren dicht moeten houden en maskers op moeten doen. Maar we hebben nauwelijks elektriciteit. Hoe moeten we dan ademen?" "Onze overheid kan er niet eens voor zorgen dat er in Libanon brood te koop is", zegt een woedende Talal. "Denk je dat ze dit beter hadden kunnen regelen? We hebben te maken met een flutregering." Hij had graag gezien dat de graansilo's, die door de explosie onbruikbaar werden, waren afgebroken. "Gewoon op een nette manier. Goed geregeld. Zodat we dit hadden kunnen voorkomen."

Nabestaande William: 'Pas als we gerechtigheid krijgen, kunnen ze gesloopt worden' - NOS

Het zijn de families van de nabestaanden die fel tegen de sloop zijn. Zolang zij geen antwoorden hebben, willen ze dat de silo's blijven staan. "We willen dat mensen zich voor altijd de nalatigheid en de corruptie van onze staat zullen herinneren. Wanneer we gerechtigheid krijgen, kunnen ze gesloopt worden", zegt William Noun. Hij verloor zijn broer Joe, een brandweerman, tijdens de ramp. Samen met andere vrijwilligers was Joe een van de eersten die naar de brand in de haven snelden. En toen kwam de klap. Williams leven staat sindsdien in het teken van de zoektocht naar antwoorden. Hij wil weten hoe het kan dat bijna 3000 ton ammoniumnitraat jarenlang in de haven lag opgeslagen voordat het explodeerde en wie daarvoor verantwoordelijk is. "We willen de waarheid, het gaat niet om geld. En natuurlijk willen we dat iedereen die hierbij betrokken is, gestraft wordt."

Williams broer Joe kwam om het leven bij de ramp - NOS