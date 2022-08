'Donny M. bekent ontvoeren en doden van Gino'

Verdachte Donny M. heeft in een politieverhoor bekend dat hij de 9-jarige Gino heeft ontvoerd en gedood. Het jongetje verdween op 1 juni en zijn lichaam werd drie dagen later gevonden in Geleen.

M. heeft inmiddels zijn kant van het verhaal gedeeld met de politie, meldt 1Limburg op gezag van meerdere bronnen binnen de politie die betrokken waren bij het verhoor.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten daar "op dit moment" niet op in te kunnen gaan, ook de Limburgse politie wil geen commentaar geven.

Moord en ontvoering

Ook M.'s advocaat Sjanneke de Crom gaat niet in op vragen over de bekentenis. Hetzelfde geldt voor de nabestaanden. "Wij wachten het onderzoek af", is het enige dat Peter Smit, die namens de familie het woord voert, kwijt wil.

Voorlopig wordt M. moord, ontvoering en het bezit van kinderporno ten laste gelegd. Hij verschijnt op 14 september voor het eerst in een openbare zitting voor de rechter.

Dna op stepje

Volgens de bronnen van 1Limburg is het dna van Donny M. gevonden op de step van het slachtoffer. Die step werd op 2 juni gevonden tijdens de zoektocht naar de toen nog vermiste Gino.

De politie zette na het identificeren van de verdachte alles op alles om het vermiste jongetje snel te vinden. M. wees opsporingsdiensten na zijn arrestatie op de plek waar het lichaam van Gino lag, in het groen achter een woning in Geleen.

M. verblijft in het Pieter Baan Centrum, waar hij wordt onderzocht op psychiatrische stoornissen. Hij is als minderjarige veroordeeld voor ontucht met een jongen. Toen stelden deskundigen onder meer een autistische stoornis vast.

De dood van Gino leidde tot veel beroering in Kerkrade en omgeving: