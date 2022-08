China begonnen aan militaire oefeningen rond Taiwan vanwege bezoek Pelosi

China is begonnen aan de militaire oefeningen rond Taiwan die het land had aangekondigd, meldt de Chinese staatstelevisie. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi aan Taiwan, dat Peking een doorn in het oog was. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken noemde haar bezoek onverantwoordelijk en zeer irrationeel. Volgens de staatszender wordt onder meer geschoten vanaf zee en in de lucht rond Taiwan. "Voor deze gevechtsoefening zijn zes grote gebieden rond het eiland geselecteerd", meldt de omroep. Andere schepen en vliegtuigen mogen gedurende de oefeningen niet in die gebieden komen. Op deze beelden van een journalist van ITV News is te zien dat er raketten worden afgevuurd vanaf het Chinese eiland Pingtan, op 130 kilometer van Taiwan:

Artillery launched from Pingtan Island, Fujian, less than 80 miles from Taiwan. A small show of strength in the massive military offensive China launched today that has Taiwan surrounded by warships, tracking fighter jets and monitoring for missile launches. pic.twitter.com/3KKiWiT5yK — Debi Edward (@debiedwarditv) August 4, 2022

Persbureau Reuters meldt op basis van een Taiwanese bron dat zo'n tien Chinese schepen de middenlijn in de Straat van Taiwan, de zeestraat tussen China en Taiwan, vannacht korte tijd hebben overschreden. Ook zouden meerdere militaire vliegtuigen vanochtend even de grens tussen de territoriale wateren van beide landen zijn overgevlogen. Dit is echter nog niet door andere bronnen bevestigd. Vooraf was de verwachting dat meerdere gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen met scherp zouden schieten, op enkele kilometers van de Taiwanese kust. Volgens het ministerie van Defensie van Taiwan heeft China vannacht al met drones boven Taiwan gevlogen. Toen het eiland daarop reageerde met vuurpijlen, verdwenen de drones weer. Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt in reactie op de omstreden militaire oefeningen van China dat het land "voorbereidingen treft voor oorlog, zonder de oorlog op te zoeken".

Correspondent Sjoerd den Daas: "Na een paar dagen spierballentaal is dit het moment dat Peking zijn masker langzaam afzet. Pelosi is vertrokken, dus nu kan het land actie ondernemen zonder de VS daarbij al te veel te provoceren. Wat China aan militaire acties heeft uitgevoerd, is nog niet heel duidelijk. Volgens de staatstelevisie is er al met scherp geschoten en zijn er ook raketten afgevuurd in de Straat van Taiwan. Dat China de middenlijn van de Straat van Taiwan wilde oversteken, had het land van tevoren aangekondigd. Peking gaat berekenend te werk, men wil zich vooral laten zien. En China hoopt terrein te winnen, al gaat het maar om een paar centimeter. Als het Volksbevrijdingsleger deze kans kan gebruiken om een stap dichter bij Taiwan te komen, zal het die met beide handen aangrijpen. Ze zullen kijken hoe ver ze kunnen gaan, maar vermoedelijk niet zo ver willen gaan dat dit incident in een oorlog ontaardt."