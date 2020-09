Welkom terug in de eredivisie: Veerman woont weer in 'Monaco van Nederland'

Niet alleen Arjen Robben en Maarten Stekelenburg zijn deze zomer teruggekeerd naar de Nederlandse voetbalvelden, veel meer spelers kregen heimwee naar de eredivisie.

Deze week tellen we af naar de start van de competitie die zaterdag begint met de wedstrijd sc Heerenveen-Willem II. Een wat andere start dan gepland, aangezien het duel tussen FC Utrecht en AZ is afgelast en verplaatst is naar 27 december.

Dinsdag waren we op bezoek bij kersvers RKC'er Vurnon Anita en vandaag nemen we een kijkje bij Henk Veerman, die na twee seizoenen bij het Duitse St. Pauli terug is bij sc Heerenveen.

'Het Monaco van Nederland'

Veermans periode in de Tweede Bundesliga verliep wisselvallig. Hij droeg op sportief gebied een behoorlijk steentje bij met 17 doelpunten in 38 competitiewedstrijden, maar worstelde ook het grootste deel van 2019 met een zware kruisbandblessure.