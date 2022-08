Inflatie steeg in juli vooral door energie en huurprijzen

De inflatie is in juli vooral gestegen door de energieprijzen en de huurprijzen. Volgens de Nederlandse berekening komt de inflatie in juli uit op 10,3 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds september 1975 hoger dan 10 procent.

Vorige week publiceerde het CBS de cijfers al volgens de Europese rekenmethode, waarmee de inflatie in EU-landen met elkaar kan worden vergeleken. Die kwam uit op 11,6 procent. Het verschil met de Nederlandse methode heeft te maken met de samenstelling van het pakket goederen en diensten op basis waarvan de inflatie wordt berekend.

Energie en huren

Vooral energie werd duurder ten opzichte van een jaar eerder. Energie was 108 procent duurder dan in juli 2021. De huren stegen met gemiddeld 3 procent.

Ook voedsel was in juli duurder dan een jaar eerder: gemiddeld een prijsverhoging van 12,3 procent. Dat geldt vooral voor graan, zuivel, suiker en ijs.

Motorbrandstoffen stegen in juli juist minder sterk in prijs in vergelijking met een maand eerder.