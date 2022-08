Het piepkleine FK Cukaricki ging bijna failliet op een schuld van 10 miljoen

Stadion Partizan in Belgrado - Pro Shots

Het is in de grond een buurtclub, zegt de woordvoerder van Cukaricki, Aleksandar Petrovic. Maar wel eentje met bijna honderd jaar geschiedenis. Een roerige, bovendien. Het had maar een haartje gescheeld of de club was er niet meer geweest. Tien jaar geleden balanceerde Cukaricki op de rand van de afgrond. Een schuld van tien miljoen euro hing de club als een molensteen om de nek. Een schijntje voor veel Europese clubs, maar een enorm bedrag voor Servische begrippen. Een faillissement leek niet meer te vermijden. "Maar er kwam een privépersoon en die heeft de club onder zijn hoede genomen", zegt Petrovic. "En nu gaat het steeds beter." Het was niet zomaar een weldoener, het was Dragan Obradovic, de steenrijke eigenaar van een groothandel in farmaceutische producten en een bouwbedrijf.

FC Twente traint in Belgrado voor de wedstrijd tegen FC Cukaricki - Pro Shots

"Obradovic, besloot om de club te helpen, hem beter te maken, om de club vooruit te stuwen en er een echte, functionerende club van te maken", aldus sportjournalist Ivan Loncarevic, die zegt dat hij niet weet waarom de zakenman besloot Cukaricki te kopen en de miljoenenschuld over te nemen. Clubwoordvoerder Petrovic denkt dat wél te weten. Obradovic komt uit Banovo Brdo, Cukaricki is zijn "buurtclub". Hij heeft er zelfs voor gespeeld. Petrovic: "Hij heeft besloten dat hij iets terug moest doen en daarom heeft hij die schuld overgenomen."

Het geheim van de smid? De scouts van Cukaricki houden heel goed in de gaten wat er bij Rode Ster en Partizan gebeurt. Jonge spelers die het daar nét niet halen of routiniers die worden afgedankt, zijn welkom bij de Brdjani voor een voortgezette opleiding of een tweede jeugd. Die kans grijpen ze vaak maar al te graag aan. Verder kijkt Cukaricki over de grens naar buurlanden als Bosnië en Montenegro, waar ze ook de nodige talentvolle spelers vandaan hebben gehaald. En dan zijn er nog een paar Afrikaanse spelers. Een slimme mix, vindt journalist Loncarevic.

Het stadion Partizan in Belgrado waar het voor FC Twente moet gebeuren - Pro Shots

Maar om ook op Europees niveau een deuk in een pakje boter te kunnen schieten, zijn meer aanpassingen nodig. Allereerst een nieuw, groter stadion met meer zitplaatsen en betere voorzieningen. "De plannen zijn er, het geld is er, maar er is een probleem met de vergunningen", zegt Petrovic. Daar komt volgens Loncarevic nog bij dat de gemiddelde leeftijd van het huidige team te laag ligt om serieus mee te kunnen doen in de Europese toernooien. Maar niet alles kan tegelijk, vinden ze bij de club. Petrovic: "Ons volgende doel is om ook internationale successen te boeken, onder meer in wedstrijden als die tegen Twente. Nu zijn we bepaald niet favoriet. Twente heeft een veel groter budget. Maar dat zal ons er niet van weerhouden om onze stinkende best te doen." Trainer Ron Jans blikt vanuit Servië vooruit op de confrontatie met Cukaricki:

FC Twente is in Belgrado voor de derde kwalificatieronde van de Conference League. Ze nemen het op tegen FC Cukaricki. "Van de lokale Servische pers is er helemaal niemand. Je mist de entourage van Europees, maar het is wel Europees." - NOS

Loncarevic denkt evenmin dat de Belgradose club heel erg veel kans maakt. Maar toch: "Ze hebben een paar hele jonge spelers, Spasijevic of Lukic bijvoorbeeld, die sterren kunnen worden. Dit soort wedstrijden is voor hen perfect om nu al te stralen." En de journalist waarschuwt Twente om vooral niet achterover te leunen in de gedachte dat ze er al zijn. "Twente is een betere club met betere spelers", zegt hij. "Maar het verschil is niet heel erg groot. Als Twente naar Belgrado komt met een houding van: we spelen tegen amateurs, het wordt makkelijk, dan hebben ze een probleem."