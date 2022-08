Amnesty: Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar

Het Oekraïense leger brengt eigen burgers in gevaar door bases te bouwen en wapensystemen te gebruiken in woonwijken, scholen en ziekenhuizen. Door die tactieken maakt Oekraïne burgerlocaties tot doelen van Russische aanvallen, schrijft Amnesty International in een rapport.

De mensenrechtenorganisatie deed tussen april en juli onderzoek naar Russische aanvallen op bevolkte gebieden in diverse regio's. Bij die aanvallen, op onder meer flatgebouwen, ziekenhuizen en scholen, kwamen meerdere burgers om het leven.

Amnesty sprak met getuigen en deed onderzoek met laser en satellietbeelden. Er bleek dat de Russische aanvallen geregeld waren voorafgegaan door Oekraïense beschietingen vanuit de getroffen locaties. Oekraïne voerde die beschietingen uit zonder vooraf burgers te evacueren.

Patroon

Daarmee schendt Oekraïne internationale afspraken, stelt Amnesty-secretaris-generaal Callamard. Ze spreekt van een patroon. "Het feit dat het land zich moest verdedigen, ontslaat het Oekraïense leger niet van de verplichting het internationaal humanitair recht te respecteren."

De Oekraïense schendingen van het humanitaire recht laten volgens Amnesty overigens onverlet dat de aanvallen door Rusland op burgerdoelen niet door de beugel kunnen. Die zijn volgens de mensenrechtenorganisatie "op geen enkele manier gerechtvaardigd".