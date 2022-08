LTO brengt vrijdag 'boodschap' namens boeren over aan kabinet

Boerenbelangenorganisatie LTO gaat vrijdag namens de sector een 'gezamenlijke boodschap' overbrengen aan het kabinet. Dat is de uitkomst van overleg tussen diverse landbouwactiegroepen en -organisaties in Nijkerk.

"Onze boeren hebben geen vertrouwen in het door de regering geregisseerde overleg", staat in een gezamenlijke verklaring over de voor vrijdag geplande gesprekken over de stikstofcrisis onder leiding van Johan Remkes. Het voornemen is dat LTO het standpunt van de sector zal overdragen en daarna de uitkomst van de gesprekken met het kabinet weer terugkoppelt aan de rest van de sector.

Aan het overleg in Nijkerk deden acht organisaties mee. Behalve LTO Nederland waren dat onder meer de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie.