Iraakse geestelijke al-Sadr dreigt met aanhoudende bezetting omgeving parlement

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr blijven het gebied rondom het Iraakse parlement in Bagdad bezetten tot hun eisen zijn ingewilligd. Dat heeft al-Sadr gezegd in een eerste publieke optreden sinds het parlement afgelopen zaterdag bestormd werd.

Hij hield vanuit zijn thuisbasis Najaf een tv-toespraak. Een van de eisen is dat het parlement ontbonden word en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

De Iraakse politiek verkeert in een diepe crisis door onderlinge onenigheid in verschillende groeperingen. Sinds Saddam Hoessein in 2003 werd verdreven, leveren sjiieten de premier, Koerden de president en soennieten de voorzitter van het parlement. Maar na de verkiezingen in oktober vorig jaar is er nog geen overeenstemming bereikt over de vraag wie die functies moeten vervullen.

Buitenparlementaire tegenwerking

De partij van al-Sadr werd de grootste bij die verkiezingen, met 74 van de 329 zetels. Hij trok in juni echter zijn parlementariërs terug nadat hij er niet in was geslaagd een coalitie te vormen met Koerdische en soennitische partijen. Al-Sadr zei toen al wel dat hij tegen zou werken bij de vorming van een regering die hem niet zint.

Andere sjiitische partijen, die in tegenstelling tot al-Sadr goede banden hebben met Iran, deden vervolgens een voorstel voor een premierskandidaat. Het gaat om een bondgenoot van een rivaal van al-Sadr. In reactie op die nominatie bestormden aanhangers van al-Sadr twee keer het parlement, waarbij meer dan honderd gewonden vielen.

Stuk van de taart

Volgens al-Sadr is praten met de coalitie van rivaliserende sjiitische partijen niet meer mogelijk. "Dialoog met hun heeft niks anders opgeleverd dan vernietiging en corruptie, ondanks hun beloftes en handtekeningen."

Dinsdag riep al-Sadr zijn aanhangers op het parlement te verlaten. Hij wil wel dat ze in de zogenoemde Groene Zone blijven: het streng beveiligde gebied in Bagdad waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan.

Op de bezetting van het parlement kwam vervolgens een tegenprotest op gang. De VN is bang dat de politieke impasse overgaat in grootschalig geweld. De Nederlandse gezant Hennis zei eerder dat een kleine vonk de situatie kan "laten ontvlammen": "Het is een keiharde machtsstrijd: wie krijgt het grootste stuk van de taart?"