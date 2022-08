NEC dicht bij transferstunt: Cillessen staat voor terugkeer naar Nijmegen

Jasper Cillessen keert terug in de eredivisie. De 33-jarige doelman zal van Valencia overstappen naar NEC, de transfer zit in de afrondende fase. Als hij de medische keuring doorstaat wordt de doelman waarschijnlijk donderdag gepresenteerd in Nijmegen.

Cillessen doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte daar zijn debuut in het betaalde voetbal. Via Ajax en FC Barcelona kwam hij in 2019 bij Valencia terecht. Cillessen speelde met Oranje op het WK 2014, maar miste het laatste EK door een coronabesmetting. Onder Louis van Gaal keepte Cillessen zich weer terug in de selectie. In de laatste interland van Oranje, in juni tegen Wales (3-2), stond hij onder de lat.

Valencia wil graag afscheid nemen van de 63-voudig international. Het vertrek van Cillessen betekent dat er ruimte vrijkomt in het budget van de club, want Cillessen behoort daar tot de grootverdieners. Ook AZ scheen interesse te hebben in de doelman en hield zijn situatie nauwlettend in de gaten houden.

Het wordt nu dus Nijmegen en daarmee maakt Cillessen na zes jaar zijn rentree op de Nederlandse velden.