'Een na laatste oppositieleider in Wit-Rusland ontvoerd'

Zijn ontvoering betekent dat er nog maar een lid van de leiding van de Coördinatieraad in Wit-Rusland op vrij voeten is, zegt correspondent David Jan Godfroid. Die raad werd na de omstreden presidentsverkiezingen van vorige maand door de oppositie opgericht om een machtsoverdracht vreedzaam te laten verlopen.

In Wit-Rusland lijkt opnieuw een lid van de oppositie in de protesten tegen president Loekasjenko te zijn ontvoerd. Het gaat om advocaat Maxim Znak, die door gemaskerde mannen uit zijn kantoor in de hoofdstad Minsk zou zijn meegenomen. Dat schrijft de Wit-Russische nieuwssite Tut.by op basis van ooggetuigen.

Het Russische persbureau RIA Novosti meldt dat de advocaat is aangehouden door de geheime dienst. "Omdat het vaak mensen in burgerkleding zijn, weet je niet waar ze bij horen. Maar de kans is inderdaad groot dat het om de geheime dienst gaat", zegt Godfroid.

De Wit-Russische politie zegt niets te weten van een arrestatie. "Dat zeggen ze bij arrestaties voortdurend. Tot het echt niet meer kan", aldus de correspondent.

Lot laatste lid

Vijf van de zeven leden van de Coördinatieraad zijn inmiddels opgepakt of gedwongen het land te verlaten. Zo werd oppositieleider Maria Kolesnikova gisteren gearresteerd nadat ze had geweigerd Wit-Rusland te verlaten. Anton Rodnenkov en Ivan Kravtsov zijn waarschijnlijk gedwongen het land uit gezet en verblijven in Oekraïne. Twee anderen werden eind augustus al opgepakt.

Schrijver en Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksijevitsj blijft als enige lid over. Zij speelt volgens Godfroid een kleine rol in de organisatie, onder meer vanwege gezondheidsproblemen. "Ik denk niet dat zij risico loopt. Ze is internationaal erg bekend. Ze nemen het risico waarschijnlijk niet om haar aan te houden." Zij woonde tot voor kort in Berlijn en Warschau, vanwege haar kritische opstelling tegen Loekasjenko.

Aleksijevitsj heeft een verklaring doen uitgaan. "Eerst werd ons land gekidnapt, nu worden de besten van ons ontvoerd", schrijft ze daarin. Ze doet ook een oproep aan de Russische intellectuele elite om eindelijk hun mond open te doen over de crisis in Wit-Rusland.

Aleksijevitsj heeft aan lokale journalisten laten weten dat onbekenden vanochtend hebben geprobeerd haar appartement binnen te dringen. Ook de woning van Kolesnikova zou worden doorzocht.

Papieren tijger

De Coördinatieraad heeft weinig kunnen betekenen, zegt Godfroid: "Ze hebben nooit kunnen besturen, want de leden werden vanaf het begin al opgepakt. Het is een papieren tijger geweest."

In Wit-Rusland wordt massaal gedemonstreerd tegen de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Volgens de officiële uitslag won president Loekasjenko, maar de oppositie spreekt van grootschalige fraude en eist nieuwe verkiezingen.

Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie zijn de afgelopen dagen opnieuw tientallen actievoerders opgepakt. Ze demonstreerden onder meer tegen de arrestatie van oppositielid Kolesnikova. Afgelopen zondag werden een paar honderd demonstranten aangehouden tijdens massale demonstraties tegen president Loekasjenko in alle grote steden van het land.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden gisteren 121 mensen opgepakt bij verschillende protesten in Wit-Rusland.

De arrestaties gaan niet overal vlekkeloos, zoals te zien op onderstaande beelden: