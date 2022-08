Winterswijk verwijdert toch alle omgekeerde vlaggen ondanks bedreigingen

De gemeente Winterswijk heeft alsnog alle omgekeerde Nederlandse vlaggen in de bebouwde kom weggehaald. Vorige week besloot de Gelderse gemeente de protestvlaggen al te verwijderen, maar hield daarmee op na agressie en bedreigingen, schrijft Omroep Gelderland.

"We hebben dit van tevoren afgestemd met provincie en politie", schrijft burgemeester Joris Bengevoord op de website van de gemeente. "Ingrijpen was gelukkig niet nodig, want deze keer verliep alles rustig en veilig."

Medewerkers die de vlaggen weghaalden, kregen vorige week in Winterswijk te maken met bedreigingen. Volgens de gemeente ontstond daardoor een grimmige sfeer op straat, waarop medewerkers stopten met het weghalen van de protestvlaggen.

Openbare ruimte neutraal

Het ophangen van vlaggen aan lantaarnpalen is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente niet toegestaan. Het college van Winterswijk vindt dat de openbare ruimte neutraal moet zijn.

De raad en het college zeggen open te blijven staan voor een gesprek met boeren. Wat de gemeente met de verwijderde vlaggen gaat doen, weet ze nog niet.