VN-baas: onderzoek naar bloedbad in krijgsgevangenenkamp Olenivka

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de dodelijke aanval op een krijgsgevangenenkamp in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. VN-baas António Guterres heeft dat bekendgemaakt.

Moskou en Kiev stellen elkaar verantwoordelijk voor een oorlogsmisdaad vorige week in Olenivka. Wat er is gebeurd in het krijgsgevangenenkamp is nog onduidelijk, maar er zouden vijftig Oekraïense gedetineerden zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft de plek van het bloedbad nog altijd niet kunnen bezoeken.

Oekraïne en Rusland hebben de VN om een onderzoek gevraagd. Maar de twee partijen moeten het nog wel eens worden over de voorwaarden daarvoor, licht Guterres toe. De voorbereidende gesprekken hierover lopen nog.

Raket of explosie van binnenuit?

Bij de aanval vrijdagmorgen heeft het Oekraïense leger volgens Rusland en pro-Russische rebellen een barak met krijgsgevangen bestookt met raketten. Zo'n vijftig gedetineerden verloren hierbij het leven en tientallen raakten gewond, is de lezing van het Russische ministerie van Defensie.

Maar volgens Kiev zijn de Oekraïners juist de barak ingedreven en een dag later door een explosie van binnenuit omgekomen. Dat is volgens Oekraïne op te maken uit satellietbeelden. De gedode strijdkrachten waren grotendeels afkomstig uit het Azov-bataljon, dat door Rusland als terroristische organisatie is bestempeld.

Rusland zei vlak na de aanval dat het Rode Kruis en de VN welkom zijn om het kamp te bezoeken. Maar dat klopt niet, volgens het Rode Kruis. De organisatie heeft nog niet eens hulp mogen verlenen aan de slachtoffers, schrijft het op zijn website, ondanks herhaaldelijk verzoeken daartoe.