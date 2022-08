Chinees wapengekletter bij Taiwan na reis Pelosi, 'toegeven geen optie'

Dinsdagavond vlogen de eerste vliegtuigen al door de Taiwanese luchtverdedigingszone. Daar blijft het niet bij. In de komende dagen voert het 'Oostelijke Theatercommando' van het Volksbevrijdingsleger 'gerichte' militaire oefeningen uit. Daarmee gaat Peking verder dan het decennialang kon of wilde gaan. Op een zestal plekken zullen gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen met scherp gaan schieten, op enkele nautische mijlen afstand van de kust van Taiwan.

Negentien uur verbleef Pelosi in Taiwan, inclusief overnachting. Dat was fors langer dan de tijd die Newt Gingrich er doorbracht, 25 jaar geleden, toen hij als eerste en tot Pelosi laatste voorzitter van het Amerikaanse Huis Taiwan bezocht. En ook toen was er zoals gebruikelijk kritiek vanuit Peking. Die valt alleen in het niet bij de reactie van nu.

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, werd met gejubel onthaald in Taiwan. Maar met haar vertrek volgt voor Taipei nu de kater. Tal van oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen van het Chinese leger steken de komende dagen de Straat van Taiwan over voor militaire oefeningen nabij de Taiwanese kustlijn.

De oefeningen worden volgens het Taiwanese ministerie van Defensie ook gehouden in de territoriale wateren van het eiland. Het is volgens Vincent Chao "een voorproefje" van wat komen gaat. Hij weet waar hij het over heeft. Tot voor kort was hij hoofd politiek op het Taipei Economic and Cultural Representative Office in Washington, wat de facto de ambassade van Taiwan in Amerika is.

In die rol was hij in 2020 betrokken bij de Taiwan-bezoeken van Alex Azar, de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken onder oud-president Trump, en onderminister van Economische Ontwikkeling Keith Krach. "Ook tijdens dat bezoek stuurde de Volksrepubliek gevechtsvliegtuigen richting de Taiwanese luchtverdedigingszone", zegt Chao, die ook een tijdje rechterhand van de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu was.

Peking heeft aangegeven bij de oefeningen meerdere belangrijke havens te zullen blokkeren en delen van het luchtruim rond Taiwan zullen niet toegankelijk zijn. Taiwan kan zo volledig worden afgeknepen, waarmee Peking een signaal afgeeft richting de 23 miljoen Taiwanezen en ook naar de rest van de wereld.