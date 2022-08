Oekraïners proberen verwoeste huizen weer op te bouwen, oud-ambassadeur helpt

Serry is voorzitter van de stichting Opendoor Ukraine en ook betrokken bij de wederopbouw van dit appartementencomplex in Irpin. "Het is een echt burgerinitiatief, zonder tussenkomst van de overheid zijn ze aan de slag gegaan. Ze hebben zich verenigd in wat wij een vereniging van eigenaren zouden noemen en de hulp van een lokaal bouwbedrijf gevraagd."

Het pas drie jaar oude flatgebouw is zo beschadigd dat moeilijk voorstelbaar is dat het nog te redden is, maar uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat het kan. De eigenaren hebben Serry verteld dat de herstelwerkzaamheden ongeveer 40.000 euro gaan kosten. Hij probeert nu ook in Nederland geld in te zamelen om te helpen. "Oekraïne vecht niet alleen, maar is tegelijkertijd bezig met de wederopbouw. De zelfredzaamheid hier, dat is indrukwekkend om te zien."

Hij inspecteert samen met Michail Kirilenko, de voorzitter van de vereniging van eigenaren, de voortgang van de bouw van het dak. Pas als dat af is, kan ook het gas weer aangesloten worden, vertelt Michail. En dat gas is weer een voorwaarde voor de verwarming die broodnodig is in de Oekraïense winters, waar -15 graden geen uitzondering is.

Te veel verwoest

Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie vernietigden de Russen sinds het begin van de oorlog 140.000 huizen. Daardoor raakten 3,5 miljoen mensen dakloos, meldt het ministerie. De cijfers zijn niet onafhankelijk te controleren, maar vaststaat dat het om grote aantallen gaat. Het is onmogelijk al die huizen weer te herstellen voor de winter invalt.

Maar in dit complex in Irpin zijn ze ervan overtuigd dat ze het gaan redden. Alexander woont er zelfs alweer. De elektricien laat graag zijn nieuwe badkamer en keuken zien, die hij zelf gebouwd heeft. Maar zijn middelen zijn beperkt.

"Alles is door de oorlog zo duur geworden", verzucht hij. "Net voor de oorlog begon had ik drie nieuwe ramen geplaatst. Voor datzelfde bedrag kan ik er nu nog geen twee kopen. Dus voorlopig kan ik dan maar even niet naar buiten kijken." Hij wijst op een houten plank in de slaapkamer die hij in het kozijn getimmerd heeft.