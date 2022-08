Wiebes maakt dankzij clausule in contract 'droomtransfer' naar SD Worx

Dit jaar boekte de 23-jarige Wiebes al zeventien zeges, waaronder twee ritten in de Tour de France van vorige week. Ze reed een dag in de gele trui en gaf in de voorlaatste etappe op vanwege de naweeën van een flinke valpartij.

"Ik had in principe graag bij mijn huidige team willen blijven, maar kreeg van SD Worx een aanbieding die veel mogelijkheden biedt", aldus Wiebes, die ploeggenote van onder meer Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky wordt.

Bij DSM had Wiebes nog een contract, maar vanwege een clausule daarin is het de 23-jarige wielrenner gelukt om de overstap te maken. Als ze zich bij een ander team kon verbeteren, kon Wiebes onder haar contract bij DSM uit.

De hoogtepunten van de eerste etappe in de Tour de France, twaalf ronden van in totaal 82 kilometer door het centrum van Parijs, met finish op de Champs-Élysées. - NOS

"Het grote aantal overwinningen dit seizoen zegt wel iets over haar kwaliteiten", zegt sportief manager Danny Stam over de komst van Wiebes. "Hoewel wij vooral focussen op de zwaardere wedstrijden en er als ploeg ook van houden om de koers te maken, is het ook wel fijn wanneer je als ploeg een grote kans in de sprint maakt."

"Voor de komende jaren hebben we met Demi Vollering, Lotte Kopecky en Lorena Wiebes drie wereldtoppers in huis die ieder op hun eigen terrein uitblinken."