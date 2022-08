Ook scheidsrechters in Champions League krijgen automatische buitenspelhulp

Scheidsrechters in de Champions League krijgen vanaf dit seizoen hulp van een computer bij het beoordelen van een mogelijk buitenspelgeval. Na uitgebreid testen, is het volgens de internationale spelregelcommissie IFAB tijd het systeem te gaan gebruiken.

Het gaat om dezelfde semi-automatische buitenspeltechnologie die gebruikt zal worden op het WK in Qatar, zoals wereldvoetbalbond FIFA vorige maand bekendmaakte. Volgende week woensdag zal de UEFA de technologie voor het eerst gebruiken in het duel om de Europese Supercup tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt.

Met een sensor in de bal en camera's die nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, wordt vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel. Het systeem geeft een seintje als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt.

Voordat de videoarbiters de scheidsrechter op het veld informeren, checken ze op basis van de beelden en gegevens binnen enkele seconden of het klopt.