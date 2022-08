Stikstof meten op stalniveau kan boer helpen minder uit te stoten

Bij boerderijen op verschillende plekken in het land wordt bij wijze van proef gekeken of het mogelijk is de stikstofuitstoot per stal te meten. Zo kan de boer direct zien of hij die uitstoot kan beperken. Het ministerie van Landbouw is enthousiast. Veehouder Arjan Prinsen in Haarlo in de Achterhoek heeft zijn bedrijf beschikbaar gesteld voor de pilot. Boven de koeien hangen hoog in de balken van zijn veestal twee gele kastjes. Die meten elke 5 minuten hoeveel ammoniak er in de stal hangt en sturen die gegevens door naar een computer. Zo kan de boer op elk moment van de dag een idee krijgen van zijn uitstoot. Aan de wisselingen ziet hij bovendien wat het effect is van zijn handelen, zoals het voer dat hij geeft of het stalsysteem dat hij gebruikt. Ammoniak (NH3), een verbinding van stikstof en waterstof, veroorzaakt met stikstofoxiden, het stikstofprobleem waardoor schade aan natuurgebieden ontstaat. Eerder maakten we daarover deze uitlegvideo:

Al jaren gaat het in Nederland over stikstof. Niet alleen in de politiek, maar ook bij boeren, fabrieken, ga zo maar door. Maar waar hebben ze het dan eigenlijk over? Wat is stikstof en waarom zien veel mensen het de laatste jaren als probleem? - NOS